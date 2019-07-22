Kablolara ayağı takılan kuşu itfaiye kurtardı



- Ankara'nın Sincan ilçesinde ayağı kabloya takılan bir kuşu itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vatan Caddesi üzerinde bir binadaki kablolara ayağı takılmış bir kuş gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlı ekipler merdiven ile kuşun bulunduğu yere çıktı. Bir itfaiye eri takılı bulunduğu kablodan kuşu kurtardı.

