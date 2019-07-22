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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kablolara ayağı takılan kuşu itfaiye kurtardı

Kablolara ayağı takılan kuşu itfaiye kurtardı

İtfaiyenin kuşu kurtarması

( ANKARA ) ANKARA

İtfaiye Eri 


- Ankara'nın Sincan ilçesinde ayağı kabloya takılan bir kuşu itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vatan Caddesi üzerinde bir binadaki kablolara ayağı takılmış bir kuş gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlı ekipler merdiven ile kuşun bulunduğu yere çıktı. Bir itfaiye eri takılı bulunduğu kablodan kuşu kurtardı.
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