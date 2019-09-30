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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Kablo hırsızlığına 3 tutuklama

adliye

Akalan Hırsızlık Şebekesi Hırsız Şili Irak 

-detay
-şüpheliler çıkarken

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de farklı zamanlarda inşaatlardan 1 ton 300 kilogram kablo çalarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen 10 kişiden 3'ü tutuklandı. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı ve Kırşehir Cezaevi inşaatından bin 300 kilogram bakır malzeme çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesini alınan ihbar üzerine takibe alınıp yakalanmıştı. Kırşehir'e getirilen şüpheliler Emniyette alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin teknik takibi sonucu yakalanan şüphelilerden S.A., S.G., D.T., tutuklandı. Kırşehir'de adli mercilere sevk edilen 7 kişi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Kırşehir'de yeni yapılan cezaevinin yanı sıra Tıp Fakültesi Morfoloji binasından da bakır kablo çaldıkları öne sürülüyor. (EÖ-AÖ-
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