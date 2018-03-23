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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kablo hırsızları internet bağlantısını kesti - ADANA

Kablo hırsızları internet bağlantısını kesti - ADANA

- Zanlıların sokakta yürümesi - İki zanlıdan birinin yer altına inmesi - Diğer zanlının çevreyi gözetlemesi - Yer altındaki zanlının çıkıp arkadaşıyla uzaklaşması - Yakalanan 3 zanlının görüntüsü - Adana 'da yer altından geçen fiber optik kabloyu çalarak bir mahallenin internet bağlantısının kesilmesine neden olan 3 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da yer altından geçen fiber optik kabloyu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde internet bağlantısının kesilmesi üzerine firma yetkilileri polisle iletişime geçerek fiber optik kablonun kesilmiş olabileceğini bildirdi.Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, fiber optik kablonun çalındığını belirledi.Başka bir bölgede daha bağlantının kesildiğini tespit eden ekipler, gittikleri adreste kabloyu kesmeye çalışan Serkan M, Ahmet A. ve Ahmet Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - Zanlılar güvenlik kamerasındaMahalledeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, üç şüpheli yolda yürüyüp bir süre sonra ara sokağa yönelerek gözden kayboluyor.Daha sonra zanlılardan ikisi aynı sokağa dönüyor.Şüphelilerden biri yer altındaki fiber optik kablo hattına inerken diğeri de çevrede gözcülük yapıyor.Daha sonra zanlılar olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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