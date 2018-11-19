Kablo hırsızları adliyede



- Eskişehir'de 'Kablo hırsızlığı' yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım'da Zincirlikuyu Mahallesi Aktürk Sokak üzerinde “Kablo hırsızlığı” olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen C.K. (45), F.K. (23), B.H. (18) ve Y.A. (18) isimli şahıslar, suç aletleri olan demir kesme makası, tornavida ve eldivenler ile beraber polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, kablo hırsızlığı gerekçesiyle gözaltında bulunan F.K., B.H. Y.A. isimli şahısların, 15 Kasım tarihinde Ertuğrulgazi Polis Merkezi idaresinde meydana gelen “Faili Meçhul -Gasp ve Kasten Yaralama” olayının şüphelileri olduğu tespit edildi. Bahsi geçen olayın dördüncü şüphelisinin S.K. (18) olduğu belirlenerek bu şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Polis sorguları tamamlanan 5 şüpheli şahıs, Eskişehir Adalet Sarayı'na getirilerek adli makamlara sevk edildi.

