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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanı - KABİL

Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanı - KABİL

- Mezuniyet töreninden detaylar Kabil'deki TMV okullarında mezuniyet heyecanıKABİL (AA) - Afganistan 'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) erkek, kız ve Darül Ulum liseleri, FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.Mezuniyet törenlerine Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Mohammad Arif Malikyar, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV mütevelli heyeti üyeleri Selim Cerrah, Cahit Bağcı ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özdil, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, TMV okullarından mezun olan öğrencileri kendi evlatlarından ayrı görmediklerini, onların da artık Türk halkının birer ferdi ve evladı olduğunu söyledi.

TMV Başkanı Akgün de Afganistan ile Türkiye arasındaki bağların çok eskilere dayandığını ve güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Yirminci yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Emanullah Han arasında kurulan ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini dile getiren Akgün, Afganistan 'daki TMV okullarının da bu güçlü ilişkilerin sembolü ve geleceği olduğunu kaydetti.
Akgün, dünyanın 42 ülkesinde yaklaşık 320 okulda eğitim verdiklerini vurguladı. Afganistan Eğitim Bakanlığıyla yapılan anlaşma gereği Afganistan 'ın bazı şehirlerinde yeni okullar açmaya devam edecekleri bilgisini paylaşan Akgün, ülkedeki TMV okullarının ekipman ve teknik anlamda güçlendirilmesi için 2,5 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktardı. Afganistan Eğitim Bakanı Yarımcısı Malikyar da Türkiye'nin Afganistan 'da çeşitli alanlarda yatırım yaptığını ve en önemlisinin de eğitim alanında yapılanlar olduğunu kaydetti.
TMV'nin Afganistan halkına verdiği sözü tuttuğuna dikkati çeken Malikyar, ''Afgan - Türk Okullarının TMV'ye devredilmesinin ardından okullarda her açıdan iyileşme yaşandığı görülüyor.'' dedi.
Türk ve Afgan halk oyunları gösterisiyle devam eden tören, 139 erkek ve 57 kız öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Mezuniyet Başkent Öğrenciler Halk Oyunları Her Açıdan 

Her Açıdan Hakkında
Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...
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