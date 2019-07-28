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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kabil’deki Saldırının Ardından Operasyon Sürüyor

- Kabil’deki Saldırının Ardından Operasyon Sürüyor

saldırının yaşandığı yerin etrafı

Özel Kuvvet Bombalı Saldırı Özel Kuvvetler Teröristler Saldırı 

-operasyon yapan askerler
-Görgü tanığı Abdulkadir mülakat
-Detaylarabil Emniyeti Sözcüsü Firdevs Faramarz
-Detaylar

( KABİL ) - Kabil’deki saldırının ardından operasyon sürüyor KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, 'Yeşil Akımı Partisi'nin bürosunu ele geçiren teröristlere yönelik yapılan operasyon devam ediyor. Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih’e düzenlenen bombalı saldırının ardından saldırganlar 'Yeşil Akımı Partisi'nin bürosuna girdi. Şu anda kadar 2 sivil hayatını kaybederken 25’i yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi büroya düzenlenen saldırıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Salih’in şarapnel parçasıyla yaralandığını duyurdu. Yaralanan Salih’in teröristler büroya girmeden önce kaçabildiği kaydedildi. Görgü tanıklarından Abdulkadir, 3 patlama olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlarımla dükkanın önünde otururken bir şiddetli patlama oldu. Her taraf toz ve duman içindeydi. Sonra ikinci bir patlama oldu sonra da üçüncü oldu, ardından bir köşeye saklandım” dedi.
Saldırıyla ilgili açıklama yapan Kabil Emniyeti Sözcüsü Firdevs Faramarz, “Saat 16.40 civarında Kabil’in 4’üncü bölgesinde Galib Üniversitesinin arkasında ve Yeşil Akımı Partisi ofisinin ününde bir patlama gerçekleşti. Sonra bir kaç saldırgan Yeşil Trend ofisinin içine girdi. Olay yeri özel kuvvetler tarafından sarıldı. Şimdiye kadar saldırganların biri öldürüldü ve operasyon devam etmektedir” diye konuştu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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