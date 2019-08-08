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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak - MEKKE

Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak - MEKKE

- Kabe örtüsü dikim tesisinden genel görüntüler - Kabe örtüsü dikiminden detaylar - Yetkililerin gazetecileri dikim konusunda bilgilendirmesi - Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluşmak için Kurban Bayramı arifesini bekliyor - Üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ile dualar bulunan, 4 parçadan oluşan örtü, 47 metre uzunluğunda ve 657 metrekare büyüklüğünde - Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle hazırlanan örtü, 8 ile 11 ay arasında değişen sürede tamamlanıyorMEKKE (AA) - Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluşmak için Kurban Bayramı arifesini bekliyor.Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle hazırlanan, üzerinde altın ve gümüş ipliklerle işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunan, 4 parçadan oluşan örtü, 47 metre uzunluğunda ve 657 metrekare büyüklüğünde.Fabrikada "ipliklerin boyanması, kumaşın desenli ve desensiz olarak örülmesi, ayet ve motiflerin el işçiliğiyle nakşedilmesi, ayet ve motiflerin desensiz bölümlerle birleştirilmesi" aşamalarından geçen örtü, 8 ile 11 ay arasında değişen sürelerde tamamlanıyor.İtalya'dan beyaz renkte getirilen ipekler, fabrikada yıkanarak siyaha boyanıyor. Boyanan iplikler bobinlere sarılarak, kumaşa dönüştürülmesi için örme bölümüne gönderiliyor. İplikler burada kuşak bölümü sade, diğer bölümleri ise desenli olacak şekilde örülüyor. - Sarı ipek üzerine altın kaplama gümüş iplikler işleniyorÖrme işleminin tamamlanmasıyla, ayetlerin yazılması gereken bölümlere makineden desen çizdiriliyor. Böylece makine aşaması tamamlanarak el işçiliği aşamasına geçiliyor. Kuşak ve diğer nakışların el emeği ile yapıldığı bölümde, çizilen desen ve yazılara göre alt kısmına sarı ipek, üstüne ise altın kaplama gümüş iplikler ile el işlemesi yapılıyor.Burada örtünün Kuşak, Rukn Yemani, Kabe Kapısı, Hacerul Esved ve diğer bazı bölgelerine el emeği ile ayetler nakşediliyor.Tamamlanan örtü, arife günü hacı adaylarının Arafat vakfesinde olduğu sırada Kabe'ye giydiriliyor.Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra parçalara ayrılarak sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor.Kabe örtüsünün 24 milyon riyale mal olduğu belirtiliyor.

Sarılar Hacı Adayları İtalya Kışla Altın Kaplama 

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