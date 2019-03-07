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( BURSA ) K Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "İki kadim medeniyet Bursa ve Gaziantep arasındaki mesafe karşılıklı direkt uçak seferleriyle 1 saate düşüyor" - Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı BURSA



- Bursa Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "İki kadim medeniyet Bursa ve Gaziantep arasındaki mesafe karşılıklı direkt uçak seferleriyle 1 saate düşüyor" dedi.

Bursa ile Gaziantep arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba günü başlıyor. İki şehir arasındaki mesafeyi bir saate düşürecek uçuşlar, haftada 3 gün olacak. Bursa'dan Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Muş karşılıklı direkt uçuş seferlerine Gaziantep de eklendi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem ve Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

13 Mart Çarşamba günü başlayacak olan uçuşlar haftada 3 gün yapılacak. Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri yapılacak olan uçaklarla her iki şehir arasındaki uzun13 saatlik mesafe 1 saate inecek. Uçak saatleri 13.40 Gaziantep-Bursa ve 15.40 Bursa-Gaziantep şeklinde olacak. Şuanda promosyona giren biletler 69 liradan satışa çıktı. Bursa’dan 3 yıldır 5 şehre direk uçuşlar olduğunu anlatan Esgin, “Yüksek doluluk oranları ile bu devam ediyor. Eğer yüksek doluluk oranlarımız olmasaydı bu uçuşlar devam etmezdi. Şuanda bu uçuşlar rekorlar kırarak devam ediyor. 3 yıldır geldiğimiz noktaya önemli katkısı var. Gaziantep uçuşlarımız 13 Mart tarihinde başlıyor. Bursa’mıza hayırlı olsun. Sadece bir Anadolu’ya yeni bir ek sefer, direk uçuş olarak görmek mümkün değil. Bundan sonraki uçuşların da bir müjdecisi olarak kabul etmek gerekiyor. Bunu önemli bir dönem noktası olarak görüyorum. 6 gün sonra bu uçuşlarımız karşılıklı olarak haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olacak. Şu anda bilet satışları promosyona girdi ve 69 liradan satılıyor. Şuanda daha uygun fiyat yok” dedi.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ise, “Hayaldi, gerçek olan projelerden bir tanesi 13 Mart günü hayata geçecek. Emeği geçenlere, katkı koyanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem ise, “İki kalkınmış şehir arasında uzun mesafenin 13 Mart’ta kısaltılmış olacak. İki toplum arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın mesafenin 13 saatten 1 saate indirilmesi bir hizmettir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



