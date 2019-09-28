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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kâğıthane’de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama

Kâğıthane’de yer altındaki doğalgaz ve elektrik hattında patlama

Sokaktan genel ve detay görüntü

Doğalgaz Elektrik Hattı Trol 

-Doğal gaz kutularının kontrol edilmesinden görüntü
-Ekiplerin incelemelerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kâğıthane’deki Budak Sokak üzerinde meydana gelen doğalgaz ve elektrik patlaması paniğe neden oldu. Kontrol gerekçesiyle, sokak üzerinde apartmanların elektrik ve doğalgazları kesildi. Olay, Kağıthane Gültepe Mahallesi Budak Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altında bulunan doğalgaz ve elektrik hatlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyarak paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmanlara giden doğalgaz kutularını kontrol etti. Doğalgaz kutularında sızıntıya rastlayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sokağa güvenlik şeridi çekti. Ayrıca sokaktaki apartmanları elektrik ve doğalgazları kesildi. Ekipler, sorunu tespit etmek için kazı çalışmalarına başladı.

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