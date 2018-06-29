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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
JÖH ve PÖH'ler Bengi'yi katledenleri arıyor - AĞRI

JÖH ve PÖH'ler Bengi'yi katledenleri arıyor - AĞRI

- Mevlüt Bengi'nin katledildiği Yaygınyurt köyünün girişi, tabelası ve girişteki karakoldan detay - Bengi'nin katledildiği Yaygınyurt Köyü ve nüfusa kayıtlı olduğu Çiftlik Köyü'ne bağlı Türkmen mezrasından uzak detayJÖH ve PÖH'ler Bengi'yi katledenleri arıyor - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK mensuplarınca katledilmesi olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için JÖH ve PÖH'lerin hava destekli operasyonu sürüyorAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin terör örgütü PKK tarafından katledilmesinin ardından başlatılan operasyon devam ediyor.İlçenin Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Mevlüt Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, geniş çaplı soruşturma başlattı.Bu soruşturma çerçevesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve olayla ilgileri olan zanlıların yakalanması amacıyla bölgeye Ağrı 'dan jandarma özel harekat (JÖH) ve polis özel harekat (PÖH) timleri sevk edildi.Bölgede operasyonu sürdüren JÖH ve PÖH'lere Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı da helikopterler ile destek veriyor.Timlerin, Bengi'nin öldürüldüğü alan başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsal kesimde gerçekleştirdiği operasyonda olaya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.Bengi'nin naaşı ise yakınlarınca Türkmen mezrasında toprağa verildi.
- Olayın geçmişiTürkmen mezrasında bakkal işleten Mevlüt Bengi, 26 Haziran Salı günü, Yaygınyurt köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmüştü.Bengi, 24 Haziran seçimlerinde ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek sandık müşahidi yerine getirmişti. Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulunmuştu.Bengi'nin öldürüldüğü günden itibaren bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiş, güvenlik güçlerince olayın faillerinin bulunması için operasyon başlatılmıştı.

Elektrik Direği Güvenlik Güçleri Polis Özel Harekat Sokağa Çıkma Yasağı Terör Örgütü 

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