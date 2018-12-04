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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Jeotermal enerji santrali projesine tepki - AYDIN

Jeotermal enerji santrali projesine tepki - AYDIN

- Vatandaşlardan detay - Jandarmadan detay - Mahalleli adına gazetecilere açıklama yapan avukat Akın Yakan'ın konuşması Aydın 'daki jeotermal enerji santrali projesine tepki - Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde yapımı planlanan santral için gereken ÇED süreci tamamlanmadan çalışma yapıldığını öne süren mahalleli ile firma çalışanları arasında yaşanan gerginliğe jandarma müdahale etti, 3 kadın yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santralinin kurulacağı alanın etrafını çitle çevirmeye çalışan firma çalışanları ile mahalleli arasında yaşanan gerginliğe jandarmanın müdahalesi sonrası çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.Kızılcaköy Mahallesi sınırlarında jeotermal enerji santrali yapmak için dün alanı çitle çevirmeye çalışan firma yetkilileri, vatandaşların tepkisi üzerine durdurduğu çalışmalarına bugün devam etti.Çitlerin yapılacağı alanın karşısına çadır kuran mahalleli, firma yetkililerinin çalışmalarını durdurmaya çalışınca, bölgede güvenlik önlemi alan jandarmayla aralarında kısa süreli arbede yaşandı.Arbedede yaralanan 3 kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mahalleli adına gazetecilere açıklama yapan avukat Akın Yakan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan santral için hazırlık çalışmalarına başlandığını savundu.Firma yetkilileri gerginliğin ardından çalışmaları durdururken, jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede bekliyor.

Jandarma Enerji Santrali Evrese Güvenlik Önlemi Arbede 

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