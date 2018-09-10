Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret etti - ANKARA
- Japonya Prensesi Akiko Mikasa ve çocukların toplu fotoğraf çekimi - Fidan dikilmesi - Çocuklarla fotoğraf çekilmesiJaponya Prensesi Akiko Mikasa Ankara 'da - Akiko Mikasa, Türk - Japon Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın açılışının 20. yılı dolayısıyla burada bir hatıra ağacı diktiANKARA (AA) - Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara 'daki Türk - Japon Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada bir hatıra ağacı dikti."Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses, Türk - Japon Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, vakfın yönetim kurulu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla selamlaşarak sohbet eden Mikasa, hatıra fotoğrafı çektirdi.Mikasa, babası Prens Takahiko'nun vakfın bahçesine 1993'de diktiği ağacın yanındaki alana, Türk - Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir hatıra ağacı dikti.Türkiye ziyaretine dün İstanbul'dan başlayan Akiko Mikasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.Mikasa, Ankara 'daki programına bu sabah Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Vakıf ziyareti sonrası Kırşehir'e geçecek olan Prenses Akiko Mikasa, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde incelemelerde bulunacak.TBMM Başkanı Binali Yılıdırım ile de bir araya gelecek olan Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.