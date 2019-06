- Japonya Başbakanı Abe'den İran - ABD gerginliği hakkında açıklama - “Japonya barışın sağlanması adına her şeyi yapmaya hazır”

- Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ortak basın toplantısında İran ve ABD arasında devam eden kriz sonucu bölgede artan gerginliği işaret ederek, “Japonya barışın sağlanması adına üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırdır” dedi.

İran’a ziyaret düzenleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani taraflar arasında düzenlenen heyetler arası görüşme sonrası basının karşısında çıktı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Abe’nin daveti kabul ederek Tahran’a gelişinden mutluluk duyduğunu dile getiren Ruhani, “İki ülke arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanmaktadır ve bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümüdür” ifadelerini kullandı. “Japonya’nın İran’dan petrol almaya devam etmek istemesi ilişkilere katkı sağlayacaktır” İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve uluslararası düzeyde ilişkilerin geliştirilecek olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Ruhani, ”Görüşmemizde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Özellikle Japonya’nın İran’ın Güney’inde, Çarbahar ve Mekran sahillerinde yapacağı yatırımları ele aldık. Japonya Başbakanı’nın İran’dan petrol almaya devam etmek istemesi, ekonomik ve kültürel ilişkinin gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

İran’ın 5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmadan yana olduğunu kaydeden Ruhani, anlaşmaya bağlı olarak 36. maddenin kendilerine sağladığı hakları kullanmakta olduklarını belirterek, “Japonya ile de barışçıl nükleer teknoloji alanında işbirliği yapmak isteriz” şeklinde konuştu.

“Savaş olması halinde cevap vermekten asla kaçınmayacağız” Bölgedeki gerginlik ve çatışmanın ABD kaynaklı olduğuna işaret eden Ruhani ABD’nin İran halkına dayattığı ekonomik savaşın sona ermesi halinde bölgede olumlu değişimlerin olacağını vurgulayarak, “Hiçbir zaman, bu ABD dahi olsa, savaşı başlatan taraf olmayız. Ancak savaş olması halinde cevap vermekten asla kaçınmayacağız” dedi.

“Askeri bir çatışmayı önlememiz gerek” Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise ABD ile İran arasında artan gerilimden endişe duyduğunu belirterek,” Bugün bölgede askeri çatışma riski artmıştır ve her ne pahasına olursa olsun bu çatışmayı önlememiz gerek. Japonya barışık saplanması adına üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırdır” ifadelerini kullandı. Abe ayrıca İran’ın Uluslararası Atom Ve Enerji kurumu ile işbirliğini devam ettirmesini olumlu yönde değerlendirerek, “Nükleer anlaşmanın devamını umut ediyoruz” dedi.

ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimi azaltmak için Tahran’a gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2 günlük resmî temasları kapsamında yarın sabah İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.