Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Japon geline Türk usulü düğün

Japon geline Türk usulü düğün

Düğünden detaylar

Genç Kız Kız Arkadaş Düğün Töreni 

-Gelin-damadın oyun oynamalar
-Farklı plan detay görüntüler
-Damat ve gelin ile röp.
-Detaylar

( ORDU )- Ordu’ya gelin gelen Japon uyruklu Akari, Türk usullerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi ORDU

- Ordu’dan Japonya’ya çalışmak için giden genç, aşık olduğu Japon kız ile Türk geleneklerine uygun düğün töreni ile dünyaevine girdi.Ordu’nun Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Emre Dursun, çalışmak için gittiği Japonya’da yaklaşık 2 sene kahve içtiği esnada 25 yaşındaki Akari isimli Japon genç kızla önce tanıştı. Ekmek parası için gittiği binlerce kilometre uzaklıkta aradığı aşkı bulan genç, kız arkadaşı Akari ile evlenmeye karar verdi. Çift düğünlerini de Ordu’da yapmaya karar verdi. Bir süre önce düğün hazırlıkları için Ordu’ya gelen ve burada dünyaevine giren çift, mutlu olduklarını dile getirdi.Çalışmak için gittiği Japonya’da kahve içtiği esnada hayat arkadaşı Akari ile tanıştıklarını belirten Emre Dursun, “Yaklaşık 2 sene konuştuk, sonrasında da evlenmeye karar verdik. Türkiye’ye geldik ve burada evlendik. Eşim de Türk düğününü çok beğendiği ve harika olduğunu söylüyor. Bundan sonra Japonya’da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya’da istemişti ama ben Türkiye’de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de beğendi” dedi.
Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin Akari Dursun ise Türk düğününü çok beğendiğini, aynı zamanda da şaşırdığını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı