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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

jandarma ekiplerinin tarlaya girişi

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bild Narkotik 

-ele geçirilenlerin fotosu

( BURSA )- Şüphelendikleri araç kenevir tarlası çıktı BURSA

- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesinde vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir aracın gezdiği bölgeleri araştırınca karşılaştıkları manzarayla şok geçirdi. Ekipler aracın gezdiği bölgelerin kenevir tarlası olduğunu tespit ederek narkotik köpeği Kan’la bölgede arama yaptı. Operasyon anı havadan görüntülendi. Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Emirleryenicesi Mahallesi’nde oturan vatandaşlar nehir kenarında arabayla dolaşan şahıslardan şüphelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek söz konusu bölgede inceleme yaptı. Bölgede kenevir ekildiğini tespit eden ekipler sabah saatlerinde narkotik köpeği Kan ile birlikte operasyon yaptı. Operasyonda tarlada 144 kök kenevir bitkisi ile 19 kilo 730 gram kubar esrar ele geçiren ekipler araçtaki 3 şahsı C.A, E.E. ve A.G. isimli 3 şahsı da gözaltına aldı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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