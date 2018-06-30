Jandarmanın takip ettiği minibüsten 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi

-Jandarmanın zulayı açması

-Zuladan eroin paketleri çıkması



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyonda 46 kilo 548 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün en başta gelen finansman kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin Hakkari ili sınır mahallerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Van merkezine sevkiyat edecekleri bilgisi alması üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale KOM Tkp Timi ekiplerince uyuşturucuyu taşıyan minibüsü takibe aldılar. Müşterek yapılan operasyonda, şüpheli minibüs Başkale ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Barut’un da katılımıyla yapılan aramada minibüsün tabanına zulalanmış vaziyette 92 paket halinde toplam 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak minibüs içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

