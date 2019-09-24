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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Zanlıların adliyeden çıkartılması

( DENİZLİ )- Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi DENİZLİ

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- Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satılan bir eve operasyon düzenledi.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.İddiaya göre, jandarma ekipleri bir süredir uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle Kocabaş Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki Sabri G. ile 35 yaşındaki Serkan B.'yi takibe aldı. Jandarma ekipleri, bugün uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon düzenledi.
Gerçekleşen operasyon sonrası iki evde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 75 fişek esrar, 10 fişek metamfetamin ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. İki zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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