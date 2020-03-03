Jandarmadan “Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı” eğitimi



- Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Temel İhtisas Kursu “Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı” eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Soğuk yok, al bayrağın sıcaklığı var. Jandarma Komando Temel İhtisas Kursu ‘Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı’ eğitimi devam ediyor” notu ile Jandarma Komando Temel İhtisas Kursu “Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı” eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Jandarma Komando Temel İhtisas Kursunun ilk kadın personelinin, şu sözlerine de yer verildi: “Jandarma Komando İhtisas Kursu’nun ilk kadın personeliyim. Halihazırda içinde bulunmuş olduğumuz Şiddetli Soğuk ve Derin Karda Mücadele Harekatı’nda silah arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Gelecek zamanlarda da Jandarma teşkilatımızın verdiği her türlü göreve hazırım. Kadınların isteyip de yapamayacağı hiçbir görev yoktur. İsteyen herkes, tüm personelimiz özellikle jandarma personelimiz, bu zor şartlarda görev yapabilirler. Tüm kadın personelimiz bu kursu başarıyla bitirebilir. Yeter ki istekli, azimli ve kararlı olsunlar”



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