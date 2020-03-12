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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Gözaltına alınan şahıslardan detay

( ERZURUM )- 20 bin 900 TL sahte para ele geçirildi ERZURUM

Jandarma Büyükbaş Hayvan İstihbarat Hayvan 


- Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltında alındı. Alınan bilgilere göre, Tortum ilçesinde 3 kişi sahte para kullanarak büyükbaş hayvan satın aldı. Durumu fark eden hayvan sahibi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplere haber verdi. İstihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından şahısların Erzurum Oltu ilçesinde ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon da evlerde yapılan aramada 209 adet sahte 100 TL, 25 bin TL suç gelirini aklamakta kullanılan para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet hayvan küpesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. (ÖB-ÖB)
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