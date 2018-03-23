Jandarmadan rapli klip - ANKARA

- JÖAK'ın operasyon ve tatbikat görüntülerinden, Ceza'nın Suspus şarkısıyla oluşturulan video klip Jandarmadan rapli klip - JÖAK'ın operasyon ve tatbikat görüntülerinden, Ceza'nın Suspus şarkısıyla klip hazırlandı - Jandarma Genel Komutanlığının YouTube kanalından paylaşılan klip, kısa sürede binlerce kez görüntülendiANKARA (AA) - Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) operasyon ve tatbikat görüntülerinin yer aldığı klip hazırlandı.Klip, Jandarma Genel Komutanlığının "YouTube" kanalından "JÖAK her yerde" başlığıyla paylaşıldı.Rapçi Ceza'nın "Suspus" şarkısı eşliğindeki görüntülerde, JÖAK timlerinin operasyon ve tatbikat anları yer aldı.JÖAK birliklerinin her yerde ve her koşulda suçun ve suçlunun peşinde olduğu mesajı verilen klip, kısa süre içerisinde binlerce kez görüntülendi.