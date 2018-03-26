Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarmadan köpekli yol denetimi

Jandarmadan köpekli yol denetimi

Denetimlerden görüntü,

Para Cezası Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Kaçakçılığı 

-Köpeklerin araçları araması
-Çocukların köpekleri sevmesi

( ÇORUM )- Hisar ve Kıyı durdurulan araçları didik didik aradı ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı ile uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sungurlu - Ankara karayolu Baktat Tesisleri önünde araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'nin de katıldığı uygulamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinden getirilen iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı. Yapılan uygulamada 254 araç ve 752 şahısın sorgulaması yapıldı. 1 aracın trafikten men edildiği uygulamada 108 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Sürücüler ve yolcular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, bu tür uygulamalar sayesinde terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olayların azalacağını belirttiler. Uygulamada iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı çocukların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar uygulama yapan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı