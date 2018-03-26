Jandarmadan köpekli yol denetimi

-Köpeklerin araçları araması

-Çocukların köpekleri sevmesi



( ÇORUM )- Hisar ve Kıyı durdurulan araçları didik didik aradı ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı ile uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sungurlu - Ankara karayolu Baktat Tesisleri önünde araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi'nin de katıldığı uygulamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinden getirilen iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı. Yapılan uygulamada 254 araç ve 752 şahısın sorgulaması yapıldı. 1 aracın trafikten men edildiği uygulamada 108 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Sürücüler ve yolcular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, bu tür uygulamalar sayesinde terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olayların azalacağını belirttiler. Uygulamada iz takip köpeği Hisar ve uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı çocukların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar uygulama yapan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

