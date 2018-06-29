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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan hayvan hırsızlarına darbe

Jandarmadan hayvan hırsızlarına darbe

Zanlıların adliyeye getirilişi

( İZMİR ) İZMİR

Bild Akalan Harekete Geç Hırsız Hayvan 


- Kurban Bayramı yaklaşırken harekete geçen hayvan hırsızları, İzmir’in Aliağa ilçesindeki köylerden 143 küçükbaş hayvan çaldı. Jandarmanın yaptığı operasyonda hayvanlardan 18’inin kamyonette telef olduğu belirlenirken, 5 şüpheli de yakalandı. Aliağa’da hayvan hırsızlığı yapılacağı yönünde istihbarat alan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece saat 03.00 sıralarında harekete geçti. 35 AR 5787 plakalı kamyoneti Menemen ilçesinde durduran ekipler, yapılan aramada 18’i telef olmuş vaziyette toplam 60 küçükbaş hayvanla karşılaştı. Kamyonette bulunan hayvanların kulak küpe numaralarını sorgulayan ekipler, hayvanların farklı kişilere ait olduğu tespit ederken, araçta bulunan şüpheliler S.Y., Ö.G., E.K. ve S.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin; Aliağa’n ın Karaköy ve Kalabak köylerinden bu hayvanları çaldıklarını ve hayvanları Karaköy Mahallesinde bulunan G.D.’ye ait ağıldan yüklediklerini beyan etmeleri üzerine belirtilen ağılda bulunan şüpheli G.D. de yakalandı. Söz konusu ağılda 32’si kulak küpeli, 51’i kulak küpe numarasız olmak üzere toplam 83 küçükbaş hayvan bulundu. Yapılan araştırmada ve teşhiste 6 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken diğer hayvan sahipleriyle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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