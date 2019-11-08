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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Jandarmadan esrar ve tarihi eser operasyonu

Köpeğin arama çalışması

Jandarma Uyuşturucu Gizli Bölme Narkotik İstihbarat 

-Ele geçirilen esrar ve sikkelerin fotoğrafı

( MANİSA )- Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kilo uyuşturucu ve 29 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi- Jandarmanın narkotik köpeği 'Volta' gizli bölmede saklanan kubar esrarı buldu MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bir kilo uyuşturucuyu ise narkotik köpeği 'Volta' buldu.Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri ilçeye bağlı Torunlu Mahallesi'ndeki İ.G.’ye (62) ait ikametin bitişiğindeki alana operasyon düzenledi.
Salihli Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği 'Volta' ile yapılan aramada, jandarma ekipleri 1 kilo kubar esrar ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ele geçirdi. Uyuşturucuyu ise saklandığı gizli bölmeden 'Volta' isimli narkotik köpeği buldu.Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı.
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