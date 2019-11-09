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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Jandarmadan 'Atatürk' klibi

Klipten görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Ay Yıldız 


- Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde bir klip yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte, "Sonsuzluğun kalbimizde, Fikirlerin aklımızda, Emanetin şualı ay yıldızımızda ilelebet parlayacaktır Atam! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 81’inci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerin yer verildi.

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