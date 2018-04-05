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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma ve Sahil Güvenlik sergisi - ANKARA

Jandarma ve Sahil Güvenlik sergisi - ANKARA

- Jandarma ve Sahil Güvenlik sergisi - Sergiden genel görüntü - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demircioğlu'nun konuşması - Davetlilerin sergi hakkında bilgi almasıJandarma ve Sahil Güvenlik sergisi - Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Osmanlı belgeleri sergisi açıldıANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bilgilerin yer aldığı Osmanlı belgelerini içeren sergi açıldı.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki "Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik" sergisinin açılışı için Akademi Kampüsü'nde yer alan Jandarma Müzesi'nde tören düzenlendi.
Törene, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ile birim amirleri katıldı.
Serginin açılışında konuşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demircioğlu, kurumların hafızalarıyla yaşadığına dikkati çekerek düzenlenen sergi sayesinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile teşkilatlarının kurumsal kültürüne önemli bir katkı sağlanacağını ifade etti.
Serginin, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının tarihine olgusal ve bilimsel zeminde ışık tutacağını vurgulayan Demircioğlu, sergide Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden 32 belgenin yer aldığını, bunlardan 27'sinin metin, 5'inin resim şeklinde olduğunu söyledi.

Daha sonra katılımcılar, sergiyi gezerken, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Tanıtım Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Aşık da belgeler hakkında bilgi verdi.

General Jandarma Sahil Güvenlik Bakanlık Orgeneral 

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