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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü

Jandarma personellerin silahları, malzemeleri ve köpekleri

Saygı Duruşu Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Patlayıcı Uzmanı Orgeneral 

-Katılanlar detay
-Konuşmalar
-Jandarma köpeklerini gösterisi
-Şüpheli paketin imha edilmesi

( ELAZIĞ )- Narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerin yer aldığı etkinlikler, bomba imha uzmanı robotla şüpheli paketi imha ettirdi ELAZIĞ

- Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerin yer aldığı etkinlikler, bomba imha uzmanı da robotla şüpheli paketi imha ettirdi Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi.
Komando Taburunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı ve günün önemine dair şiirlerin okunması ile devam etti. Jandarmanın kullandığı araç ve silah sergisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli narkotik ve patlayıcı madde uzmanı köpeklerle gösteri yapıldı. Daha sonra şüpheli bir paket bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kontrol sistemi ile imha edildi. Jandarma teşkilatının 179. yılını kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, "Başarılarla dolu 179 yıla sahip Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Yine tüm Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personelleri olarak bizler milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararındayız" dedi.
Jandarma teşkilatının köklü bir teşkilat olduğunu aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ne kadar büyük bir mirasa ve sorumluluğa sahip olduğu tarihten beri üstlenip ifade ettiğini görmüş olduk. Jandarma Genel Komutanlığımızın mensupları çok şerefli bir görev yapıyor. Dünyanın en değerli ve aziz toprak parçasında görev yapmanın şerefini ve onurunu taşıyorlar. Dünyada hiçbir millete nasip olmayan aziz, şerefli ve değer yüklü bir milletin bağrından çıkıp ona hizmet ediyorlar" şeklinde konuştu.
Etkinlik, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile tamamlandı. Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavıcısı Habib Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

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