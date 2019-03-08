Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma saya saya bitiremedi... Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı

Jandarma saya saya bitiremedi... Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı

Kaçak şahısların minibüsten indirilmesi

Kaçak Göçmen İran Kaçak Akalan Şili 

-Minibüs

( VAN ) VAN

- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüsten 55 kaçak göçmen yakalandı. Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçan minibüs takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde durdurulan minibüste 48 Afganistanlı, 6 Pakistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 55 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı