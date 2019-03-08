Jandarma saya saya bitiremedi... Şüphe üzerine durdurulan minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı

-Minibüs



( VAN ) VAN



- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüsten 55 kaçak göçmen yakalandı. Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçan minibüs takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde durdurulan minibüste 48 Afganistanlı, 6 Pakistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 55 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

