Jandarma Roma dönemine ait 104 adet tarihi eser ele geçirdi

-adliyeden detay

-ele geçirilen eserlerden detay



( AYDIN )- Nazilli Jandarmasından tarihi eser operasyonu. AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 104 adet Roma döneminden kalma yaklaşık 500 bin TL değerinde sikke ve tarihi eser ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla ele geçirilen baba-oğul çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Nazilli Jandarması istihbarat çalışmaları neticesinde elde ettiği bilgilerle ilçeye bağlı İsabeyli Mahallesindeki bir eve baskın düzenledi.

51 yaşındaki E.D. ile 21 yaşındaki oğlu A.E. müşterisine sunmak üzere numune olarak üzerilerinde bulunan tarihi eserlere el koydu. Yapılan soruşturma neticesinde zanlıların Nazilli’deki ikametlerinde yapılan aramada da ele geçirilen toplam 104 tarihi eser ve sikke ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlılar mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile salıverildi.

Ele geçirilen Roma dönemine ait tarihi eserlerin müze görevlilerince yapılan ilk incelemesinde yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu ve detaylı inceleme sonucunda da net değerlerinin belirlenebileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

