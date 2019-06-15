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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma'nın envanterine katılan J-1921 kuyruk numaralı Gazi terörle mücadelede güç katacak

Jandarma'nın envanterine katılan J-1921 kuyruk numaralı Gazi terörle mücadelede güç katacak

- J-1921 GAZİ'nin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Terörle Mücadele Katar Helikopter 


- Jandarma Genel Komutanlığı'nın (J.Gn.K.lığı), birkaç gün önce envanterine katarak Kanuni ve Gazi isimlerini verdiği T129 ATAK helikopterleri ile terörle mücadeledeki etkin rolünü kuvvetlendirmeye devam ediyor. Jandarma Genel komutanlığı, J-1921 kuyruk numaralı Gazi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na iki adet daha T129 ATAK helikopteri teslim edildi. Bunlardan ilki, J-1526 kuyruk numaralı Kanuni ourken diğeri T129 Atak ise J-1921 kuyruk numaralı Gazi oldu. Gazi ve Kanuni Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görev yapacak. Kanuni ve Gazi ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilen T129 ATAK sayısı 6’ya ulaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından J-1921 Gazi'nin görüntüleri paylaşıldı. (BC -
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