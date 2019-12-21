Jandarma en uzun gecede, en uzun nöbette huzuru sağlıyor

-Kontrol noktalarında giriş çıkışları kontrol etmesi

-Termalle bölge kontrolünün sağlanması

-Üs bölgesinde jandarmadan ekiplerince nöbet tutması



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güveni sağlayan güvenlik güçleri, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da elleri tetikte kentin dört bir yanında vatan nöbeti tutuyor.Siirt’te güvenliğin sağlanması, halkın huzur içinde yaşamını sürdürmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını başarıyla sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta da görev yaparak huzur ortamını sağlamaya devam ediyor.Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, kırsal alanlar ve binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine geçit vermiyor. Her koşula uygun kıyafet ve teçhizatlarıyla ağır kış şartlarında da terör örgütüne darbe indiren güvenlik güçleri, operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma yılın en uzun gecesinde de halkın huzuru için görevine devam ediyor.



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