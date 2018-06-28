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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma ekiplerini görünce panik yaptı, uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Jandarma ekiplerini görünce panik yaptı, uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Uçuruma yuvarlanan otomobilden görüntüler

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Beton Mikseri Helikopter Direksiyon 

-Yaralılardan görüntüler

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Of-Hayrat karayolunda beton mikserinin yan yatması sonucu bölgeye gelen jandarma ekiplerini gören sürücü panik yapınca uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Of-Hayrat karayolunda beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri tek şeritli yolda kontrollü geçiş sağlarken, bu esnada Hayrat ilçesinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan 61 FR 399 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yeşilyurt (20) panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. 7 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlanırken, jandarma ekiplerinin bölgede olması nedeniyle kısa zamanda yaralılara müdahale edildi. Kazada otomobil içinde bulunan 7 arkadaş yol kenarına çıkartılırken, kazada yaralanan Ahmet Mete Albayrak ambulans helikopter ile KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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