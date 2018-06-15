Jandarma ekiplerinden Şile yolunda bayram denetimi

-Denetlemeden görüntüler

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( İSTANBUL )- Jandarma ekipleri Şile yolunda huzurlu bir bayram için denetim gerçekleştirdi- Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, kolonya ve şeker ikram etti İSTANBUL



- Jandarma ekipleri bayramı huzurlu bir şekilde geçirmek ve gerçekleşebilecek olası trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Vatandaşların bayramını kutlayan jandarma ekipleri, kolonya ve şeker ikramı yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Şile Karayolu Yeşilvadi kavşağında trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Bayramda olası kazaların önüne geçmek ve vatandaşları trafik kuralları konusunda daha da bilinçlendirmek için yapılan uygulamada drone, takbul cihazı ve karekod cihazı kullanıldı. Trafik dedektifleri projesi kapsamında (3-17) yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edilirken,tüm yolculara da emniyet kemerinin kullanılması ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara kolonya ve şeker ikramı yapan ekipler, vatandaşların bayramlarını kutlamayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar da aynı şekilde bayram tatili demeden çalışan Jandarma ekiplerine uygulama için teşekkür edip, ekiplerin bayramını kutladı. “Vatandaşlar uygulamadan memnun“ Bayramda tatilini geçirmek üzere Şile’ye gelen Oğuzhan Özdemir, “Biz yazlıkçıyız. Yani yazın hafta sonları fırsat buldukça Şile’yi tercih ediyoruz. Burada böyle bir denetimin olması da bizi çok memnun ediyor. Jandarmamızın ve emniyetimizin bu konuda ki destekleri de bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.

Jandarmanın yaptığı denetlemeden çok memnun olduğunu ifade eden Serap Özdemir ise, “Bu sıcak havaya rağmen tüm personel canla başla çalışıyor. Emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Bayan personellerimiz var. Bunu görmek çok güzel. Gururluyuz tabi. Böyle önemler olunca biz de canımızın önemsendiğini hissediyoruz. Biz kemerlerimizi takmıştık. Kendimizde dahil bütün herkesin çocuklarımız ve geleceğimiz için bu konuda hassas olmasını diliyoruz. Bu görüntü bizi çok mutlu etti. Ülkemiz adına da güzel şeyler bunlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Lütfen kemerlerimizi takalım. Çocuklarımızın da kemerlerini takalım. Güzel bayramlar olsun. Kötü haberler olmasın. En güzel şeker tadında bayramda budur diye düşünüyorum” dedi.



