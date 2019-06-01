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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma, detektör köpek 'kıyı' ile arama yaptı

Jandarma, detektör köpek 'kıyı' ile arama yaptı

köpek ile arama, aramadan görüntüler, detaylar

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Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hırsız Uyuşturucu Kaçakçılığı 


- Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı ile uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sungurlu - Çorum karayolunun Bölge Trafik mevkiinde araçlar ve şahıslar üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinden getirilen uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı. Sürücüler ve yolcular uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, bu tür uygulamalar sayesinde terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık gibi olayların azalacağını belirttiler. Vatandaşlar uygulama yapan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
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