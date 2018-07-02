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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma'dan mülteci operasyonu

Jandarma'dan mülteci operasyonu

Mültecilerin salondan çıkışları

Sığınmacı Kaçak Göçmen Sığınmacılar Sınır Dışı Mülteci Operasyonu 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yeşilüzümlü Mahallesi’nde yol kenarında göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede 26 Irak, 10 Suriye, 4 İran ve 2 Filistin uyrukluyu yakaladı. Jandarma ekipleri Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu’nda ise Yunan adalarına geçmek için bekleyen 4 kadın, 2'si çocuk 49 Irak uyruklu göçmen yakaladı. Ekipler minibüslere bindirilen kaçak göçmenler Fethiye Anadolu Lisesi spor salonuna getirildi.
Jandarma ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yaptığı çalışmada Iraklı, Filistinli ve İranlı kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Habur sınır kapına gönderilirken, Suriyeli sığınmacılar da Muğla Göç İdaresine teslim edildi.
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