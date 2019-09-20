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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma’dan defineci operasyonu:3 gözaltı

Jandarma’dan defineci operasyonu:3 gözaltı

Kazı yapılan alanın dışından ve iç bölümlerden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı Akalan Harekete Geç 


- Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi’nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. (47), A.D. (49) ile H.D.'yi (41) yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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