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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma asteğmen adayları yemin etti - İZMİR

Jandarma asteğmen adayları yemin etti - İZMİR

- Tören alanından genel görüntüler - Tuğgeneral Semih Okyar'ın konuşması - Tören takımının tüfekli gösteriler yapması - Yakın dövüş sporları gösterileri - Kule iniş gösterileri - Geçit töreni - Askerlerin aileleri ile buluşması - Aileler ve mezun askerler ile röportajJandarma asteğmen adayları yemin etti - Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen törenle, 375'inci dönem asteğmen adayları yemin ettiİZMİR (AA) - Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri devam eden 375'inci dönem asteğmen adayları, düzenlenen törende yemin etti.Törene, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Kaymakamı Ali Çetin, asteğmen adaylarının aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, 355 asteğmen adayı 29 Nisan - 24 Mayıs arasındaki 4 haftalık eğitimlerinin ardından and içti.Tuğgeneral Okyar, yaptığı konuşmada, yemin eden asteğmenlerin içtikleri anda sadık kalıp gereklerini yerine getireceklerinden şüphesinin olmadığını dile getirdi.Okyar, "Andınızın teminatı şeref ve namustur. Bu okulda iyi bir insan, iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve iyi bir jandarma personeli olacak bilgilerle kendinizi donattınız. Görev bilinci, takım ruhu ve gerektiğinde inisiyatif kullanma özelliğini kazanmalısınız. Jandarmanın yurt sathındaki çeşitli birliklerinde görev alacaksınız. Yeter ki öğrendiklerinizi önemseyin, başaramayacağınız hiçbir şey kalmayacaktır. Göreviniz ne olursa olsun kendinize, ailenize ve ülkemize hizmet edebilmek için çok çalışmalısınız." diye konuştu.
Asteğmen adayları, tören geçidi ve sergilenen gösterilerin ardından aileleriyle kucaklaştı.

General Jandarma İnisiyatif 

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