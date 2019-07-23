JAKEM’in köpekleri şınav çekiyor, komando dansı yapıyor

-KÖPEĞİN KOMANDO DANSI YAPMASI

-KÖPEĞİN ŞINAV ÇEKMESİ

-KÖPEĞİN EĞİTİCİSİNE MEKİK ÇEKERKEN YARDIM ETMESİ

-KÖPEĞİN EĞİTİCİSİ İLE BİRLİKTE SİLAHLA İZ SÜRMESİ

-KÖPEĞİN KALP MASAJI YAPMASI

-KÖPEĞİN SELFİE ÇEKİNMESİ

-KÖPEK VE EĞİTİCİSİNİN TÜRK BAYRAĞINA SAYGI DURUŞU YAPMASI



( NEVŞEHİR )-Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor- JAKEM’in köpekleri kendilerine hayran bırakıyor NEVŞEHİR



- Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görev yapan köpekler eğiticileri ile birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor. Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. JAKEM’de eğitimlerine devam eden köpeklerin yaptıkları ise izleyenleri hayrete düşürüyor. JAKEM’de görev yapan Rüzgar isimli köpek eğiticisi ile birlikte selfie çekinirken eğiticinin kalp krizi geçirmesi sonrasında ise kendisine kalp masajı yapması dikkatlerden kaçmadı. Dost isimli köpek ise eğiticisi ile birlikte komando dansı yapmasının yanı sıra şınav çekiyor ve eğiticisine mekik çekerken yardımcı oluyor. Aynı zamanda JAKEM’de eğitilen köpekler yine eğiticileri ile birlikte sürünürken, iz takibinde bulunuyor. Eğitim alan köpekler en sonunda ise Türk Bayrağına saygı duruşunda bulunuyor.

