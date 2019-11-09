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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İznik'te kaçak kazı operasyonu - BURSA

İznik'te kaçak kazı operasyonu - BURSA

- Kazı yapılan alandan görüntüler - Jandarma ekiplerinden görüntüler - Kazı yapılan bölgeden görüntüler - Bir evin bahçesinde define arayan 6 kişi yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde, kaçak define kazısı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde H.U'ya ait evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda, H.U, Ş.U, Y.Z, E.G, Ö.M, ve K.B, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, alanda 5 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti.

Jandarma Kaçak Akalan 

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