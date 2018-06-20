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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İznik'te baltalı saldırı...2 çocuk annesi kadın, komşusu tarafından baltalı saldırıya uğradı

İznik'te baltalı saldırı...2 çocuk annesi kadın, komşusu tarafından baltalı saldırıya uğradı

yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Psikoloji Yaralı Kadın Saldırı 

-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın komşusu tarafından baltalı saldırıya uğradı. Olay Mahmudiye köyünde meydana geldi. Daha önce beyin ameliyatı olan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 4 çocuk babası Kadir K. (63), eline balta alarak, eşinin akrabası olan Nefise A'nın evine gitti. Kadir K, elindeki balta ile 2 çocuk annesi Nefise A'ya (55) vurmaya başladı.
Yaralanan kadının feryadına yakınları ve komşuları koştu. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefise A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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