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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İznik Gölüne akan kirli su korkutuyor

İznik Gölüne akan kirli su korkutuyor

kirli su detay

Bild Sudan Zabıta 

-röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde göle sabaha kadar kara sular aktı. İznik gölüne gece yarısı nereden geldiği belli olmayan simsiyah su aktı. Karasu deresiyle göle akan pis suyu fark eden balıkçılar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut bölgede incelemelerde bulundu. Yağmur giderine çorak su borusunun bağlandığını bildiren Usta, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildireceğiz. Cezai müeyyide uygulanmalı" dedi.
Daha sonra zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri bölgede inceleme yaptı ve sudan tahlil için numune alındı. (HA-MŞ)
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