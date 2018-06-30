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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İzmit'teki silahlı kavga - 2 kişi tutuklandı - KOCAELİ

İzmit'teki silahlı kavga - 2 kişi tutuklandı - KOCAELİ

- İzmit'teki silahlı kavga - 2 kişi tutuklandı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'deki silahlı kavga - İzmit ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran'da Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nin otoparkında taksici N.C'nin (43) tabancayla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli kadın N.G.Ö (33) ile akrabası G.Ç'yi (36) İstanbul'un Maltepe ilçesinde gözaltına aldı.G.Ç'nin cinayet suçu nedeniyle cezaevinde olduğu, bir süreliğine izinli çıktığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde N.C. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını belirttikleri, suçlamayı ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Cinayet 

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