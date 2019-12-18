İzmit'te gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı - KOCAELİ
- Şüphelinin adliyeden cezaevine gönderilmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın evinde gasbedildiği ihbarı üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım