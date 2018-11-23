Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- İzmit’in tarihi yapısı Gençlik Merkezi oldu

- İzmit’in tarihi yapısı Gençlik Merkezi oldu

-Açılış konuşmaları

Açılış Töreni Tarihi Bina Haziran Ayı Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 

--Detaylar
--Konağın içinden görüntü
--Protokol görüntüsü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıldır restorasyon çalışması süren tarihi binanın Gençlik Merkezi olarak açılış töreni gerçekleşti. İzmit’in Cedit Mahallesi Baç mevkinde yıkılmak üzere olan tarihi bina İzmit Belediyesi tarafından onarıldı. Tarihi yapının açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve çok sayıda davetli katıldı.
Yaklaşık 600 bin TL harcanarak restorasyonu tamamlanan tarihi yapının açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , “Birkaç anlamı bir arada bulunduran açılışı icra ediyoruz. Bu şehrin sembol binalarından biridir. Çocukluğumuzdan beri Baç dendiğinde bu bina akla gelir. Uzun uğraşlarımız oldu. İzmit Belediyesi ah de vefayı çok önemseyen bir belediyedir” dedi.
Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İzmit’e güzel eserler kazandırdık, hem büyükşehir olarak hem İzmit Belediyesi olarak. Pek çok tarihi konağı günümüze taşıdık. Mirasımıza sahip çıktık. Önemsiyoruz eğitimi. Eğitim dediğimiz olayda yerel yönetim mutlaka işin içinde olmalı Bunu ben hükümet nezdinde de değerlendiriyorum, söylüyorum. Bundan sonra yerel yönetimlere daha çok önem verilmeli ” diye konuştu.
İzmit Belediyesi ve KİHMED iş birliğinde hizmet verecek olan Gençlik Merkezi’ne haziran ayında vefat eden İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Barış’ın adı verildi.
(KT-İÇ)
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı