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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir tramvayında yangın tatbikatı - İZMİR

İzmir tramvayında yangın tatbikatı - İZMİR

- Tatbikatın yapıldığı tramvaydan görüntü - İtfaiye ekiplerinden görüntü - Sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü - Tatbikattan genel ve detay görüntüler İzmir tramvayında yangın tatbikatıİZMİR (AA) - İzmir tramvayında yangın tatbikatı yapıldı. İzmir Metro AŞ tarafından düzenlenen tatbikat, gece yarısı Konak ilçesi Gazi Bulvarı tramvay durağının yaklaşık 150 metre yakınında gerçekleştirildi.
Tramvayda yangın çıkması ve acil durumda nasıl müdahale edilmesinin canlandırıldığı tatbikatta, bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.Senaryo gereği çıkarılan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangın sırasında tramvayda bulunan yaralılara ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.Öte yandan vatandaşların telaşa kapılmaması için ekipler çevredekilere bilgilendirmede bulundu.

Tatbikat Sağlık Ekipleri Yangın Tatbikatı 

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