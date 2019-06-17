İzmir Seferihisar'da çıkan yangın paniğe neden oldu



- İzmir’in Seferihisar ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangın, akşam saatlerinde Ürkmez semti Bengiller Mahallesi 6201 sokakta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

