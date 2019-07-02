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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir sahillerinde 'atlı jandarma' dönemi

İzmir sahillerinde 'atlı jandarma' dönemi

İzmir sahillerinde "atlı jandarma" dönemi - Atlı jandarmaların sahilde devriye gezmesi İzmir sahillerinde "atlı jandarma" dönemi - Atlı Jandarma Timleri, Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçelerinde göreve başladıİZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı At ve Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen "Aslanbey ve "Pamir" isimli atlar ile binicilerinden oluşan atlı jandarma timi Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçelerinde göreve başladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atlı Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı timler, yaz dönemi boyunca turistik merkezlerde görevlendirildi.Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde asayiş hizmeti verecek timde, At ve Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen "Aslanbey ve "Pamir" isimli atlar görev yapacak.Efes Antik Kenti'nde asayiş çalışması da yapacak Atlı Jandarma Timi, yaz sonuna kadar görevli olacak.Jandarma Timlerinin, yerli ve yabancı turistlere yönelik özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi konusunda caydırıcı olması hedefleniyor.Göreve başlayan timlere devriyeleri sırasında vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Jandarma Yabancı Turist Hırsız 

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