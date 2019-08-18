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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İzmir Optimum AVM’den Aleyna Tilki geçti

İzmir Optimum AVM’den Aleyna Tilki geçti

-Konserden genel ve detay görüntü

Yarış Pop Müzik Şarkıcı 

--Aleyna Tilki konser görüntü
--Aleyna Tilki sahneye çıkış görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Optimum AVM, ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında son dönemin önemli pop müzik şarkıcılarından Aleyna Tilki’yi ağırladı. İzmir Optimum AVM tarafından düzenlenen ‘Bahçe Konserleri’ kapsamında pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki sevenlerine unutulmayacak bir gün yaşattı. İzmir Optimum AVM’de düzenlenen konsere Tilki’nin sevenleri yoğun ilgi gösterirken, konser alanı saatler öncesinden doldu. Aleyna Tilki’nin sahneye çıkmasıyla ise coşku tavan yaptı. Konser alanını dolduran vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Aleyna Tilki’nin dans şovları da izleyenlerden büyük alkış aldı. Ünlü popçu sevilen şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri de seslendirdi. İzmirlilerle birlikte coşan Tilki, bir saat boyunca İzmir Optimum AVM’de müzik keyfini zirveye taşıdı.
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