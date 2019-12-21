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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 88 şüpheliye gözaltı kararı

- Bir zanlının emniyet binasından çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesiİZMİR (AA) - İzmir 'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi.Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İstifa Jandarma Mahrem Yakalama Kararı Kripto 

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