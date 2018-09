İzmir Enternasyonel Fuarı karnaval tadında devam ediyor

-Sokak gösterileri, konserler, oyunlar

( İZMİR )- Folkart Kültür Sanat Danışmanı Oyuncu Volkan Severcan:- "Eğlence anlamında da şu anda dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi diyebiliriz" İZMİR



- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart’ın Ana Sponsor olduğu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) tüm coşkusu ve hareketliliği İle devam ediyor. Kültürpark fuar alanında Folkart sponsorluğunda 9 ayrı noktada gerçekleşen etkinlikler ise fuara gelen her yaştan gelen on binlerce ziyaretçi tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. Folkart Academy ile Açıkhava’da Kabare Keyfi Uluslararası gösteri, kültür ve sanat şöleni haline gelen yurt içi ve yurt dışındaki pek çok ismi bir araya getiren 87. İEF’de fuarın ilk üç gününde çok çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Folkart sponsorluğunda bu yıl ilk olarak kurulan Rock Sahnesi’nin ilk konuğu ünlü grup Gripin olurken, her geçen gün hayran kitlesini artıran rock grubu Adamlar Rock Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şen Makas ve Aşk Halleri İsmet İnönü’de sahnelendi Fuarın ikinci günü Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Sanat Merkezi “Şen Makas” oyunuyla kapılarını açtı. Fuarın üçüncü günü ise Burak Sergen ve Zuhal Olcay’ı bir araya getiren “Aşk Halleri” oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Folkart Sponsorluğundaki Mogambo Caz Geceleri fuar süresi boyunca Mogambo’da sahne alacak olan Grup Gündoğarken’in şarkılarıyla başladı.

Grup Gündoğarken’in ardından ise Mogambo Caz Geceleri’de ilk sahne alan isim usta sanatçı Zuhal Olcay oldu. 9 Eylül Pazar günü ise unutulmaz sanatçı Alpay dillere pelesenk olmuş şarkılarını İzmirli cazseverlerle birlikte söyledi.



Mogambo Caz Geceleri’nde Zuhal Olcay ve Alpay rüzgarı Kandemir Konduk tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Bora Severcan’ın yaptığı Folkart Academy Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri ve ünlü oyuncu Volkan Severcan’ın kadrosunda olduğu “Güle Güle Kabare” Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk günkü gösterisini 9 Eylül Pazar akşamı sergiledi. Güle Güle Kabare’nin Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk gösterimine Gazeteci -Yazar Hıncal Uluç’ta katılarak, oyunu izledi. Adrenalin tutkunları için Free Fall Folkart sponsorluğunda kurulan Free Fall alanından atlamak ve adrenalini yaşamak isteyen fuar ziyaretçileri, atlama saatinden önce uzun kuyruklar oluşturdu. Meraklı gözlerin arasından 4 metre yükseklikten atlayan ziyaretçiler macera ve adrenalini doyasıya yaşadı. 18:00 - 19:30 arası Free Fall alanında serbest atlayış yapan ziyaretçilerin ardından ise 19:30’da akrobatlar hazırladıkları koreografilerini heyecan ve merakla bekleyen izleyicilere sundular. Beş ayrı noktada palyaço ve sokak gösterileri 87. İEF’nin ilk üç gününde Folkart sponsorluğunda kurulan ve dünyanın farklı yerlerinden fuara gelen performans ve gösteri sanatçıları her yaştan ziyaretçiye birbirinden eğlenceli ve farklı gösterilerini sundu. Palyaço etkinlik alanda Fausto Giorı, Gustavo Javier, Luther Bangert ve Mr. Copini’nin gösterileriyle minik ziyaretçiler ve aileleri keyifli zamanlar geçirdi. Kültürpark fuar alanında içerisinde gezi yolları üzerinde 4 ayrı noktada kurulan Sokak Gösteri alanlarında da sihirbazlar, jonglörler, akrobatlar performanslarıyla alkış yağmuruna tutuldu. Otto Il Bassotto, Vınly Burns, Raoul Gomiero, Melon The Human, Flyıng Dutchman, Toni Smith, Demenzio Show, Tavo Tavinsky, Dıogo Alvares, Cronopia, Paolo Pıludu, Great Wolynski, Funny Kito, Grete Gross, Circo Puntino ve Mencho Sosa ilgiyle izlenen gösteri ve şovlarını fuar ziyaretçilerine sergiledi. “Herkesi bekliyoruz, tüm gösterilerimiz ücretsiz” Folkart Kültür Sanat Danışmanı Oyuncu Volkan Severcan bu sene en kalabalık fuarlardan birinin yaşandığını belirterek, “Türkiye’nin farklı farklı gelen yerlerinden misafirlerimiz var. Türkiye’nin en eski fuarlarından hatta dünyanın en eski fuarlarından birisi İzmir Enternasyonal Fuarı. Eğlence anlamında da şu anda dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi diyebiliriz. Özellikle Sokak Tiyatroları’nda derece almış sanatçıları davet ettik bu sene. Hepinizi İzmir Fuarına bekliyoruz. Türkiye’nin neresinde olursanız olun bekliyoruz. Emin olun dünyanın herhangi bir yerinde benzeri bir etkinlik alanı yok. Burası dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. İster Balıkesir’de olun ister Adana’da ister Manisa’da ister Van’da ister Iğdır’da gelip bu fuarda yerinizi almalısınız. Bu arada tüm gösterilerimiz ücretsizdir” dedi.