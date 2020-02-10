İzmir'deki suç örgütü operasyonunda 59 kişi adliyeye sevk edildi



- Kamuoyunda ‘FETÖ Borsası’ ismiyle anılan ve liderliklerini Serkan Kurtuluş ve Deniz Camgöz’ün yaptığı ileri sürülen suç örgütünün çökertilmesi için düğmeye basan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 171 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 122 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 kişiden 59'u adliyeye sevk edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını Serkan Kurtuluş ile Deniz Camgöz'ün yaptığı iki "suç örgütü"ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 122 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı. Öte yandan çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi. (AÇ-



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